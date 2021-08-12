Võ sĩ hạ "knock - out" đối thủ ăn, mừng bàn thắng như Ronaldo khiến ai nấy cũng phấn khích tột độ

Manel Kape hạ knock-out Ode Osbourne ngay ở hiệp 1. Anh thực hiện cú nhảy xoay người ăn mừng quen thuộc giống như của ngôi sao Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo ở sự kiện UFC 265. Khiến ai cũng phấn khích và tán dương cho hành động này của anh chàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-si-ha-knock-out-doi-thu-an-mung-ban-thang-nhu-ronaldo-khien-ai-nay-cung-phan-khich-tot-do-417570.html