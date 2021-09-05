Vỡ òa phòng khách sạn nằm cạnh chuồng hổ chỉ cách một tấm kính ở Anh, bạn có dám thử trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên?

Đến với khách sạn Tiger Lodge ở khu bảo tồn Port Lympne (Anh), du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên với những con hổ hoang dã vây quanh. Dĩ nhiên giá thuê phòng một đêm để có thể chiêm ngưỡng khu cảnh này không hề rẻ.

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