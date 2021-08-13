Vợ nhảy sông tự tử kết liễu cuộc đời, chồng thờ ơ không đến nhận xác, nguyên nhân khiến ai cũng phẫn nộ

Anh chồng lừa dối vợ, có nhân tình ở bên ngoài và bắt vợ phải ly hôn. Trong lúc tuyệt vọng vì không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này, người vợ đáng thương đã bỏ lại hết trang sức ở nhà, đi bộ đến Tô Châu, nhảy sông tự tử, kết liễu cuộc đời mình. Sự việc xảy ra tại Trung Quốc.
Đời Sống 05:02 13/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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