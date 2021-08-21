Vét hết mấy trăm nghìn còn lại của nữ công nhân, hành động cuối cùng của ông chủ trọ khiến cô chỉ biết cuối đầu quỳ lạy

Một ông chủ trọ bước vào phòng của một nữ công nhân nhắc tiền phòng trọ. Bất chấp lời cầu xin của cô gái rằng vì thất nghiệp nên không thể trả, người này vẫn lấy hết 320 nghìn còn lại của cô. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đưa lại cho cô gái 2 triệu và cho biết đây là tiền hỗ trợ dịch còn tiền phòng tháng này cũng được "xí xóa" dù cô không đóng đủ.
Đời Sống 08:00 21/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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