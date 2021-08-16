Va chạm giao thông không nghiêm trọng nhưng tài xế SUV cầm RÌU ném thẳng vào xe đối thủ, người xem cảm thấy rùng mình

Sự việc xảy ra mới đây tại quận King, Mỹ và đã được camera hành trình ghi lại. Tài xế xe SUV sau khi chặn đầu chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đã cầm rìu ném thẳng vào kính chắn gió xe đối thủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-giao-thong-khong-nghiem-trong-nhung-tai-xe-suv-cam-riu-nem-thang-vao-xe-doi-thu-nguoi-xem-cam-thay-rung-minh-418450.html