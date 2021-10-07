Tung 'đòn bẩn' hạ gục đối thủ, võ sĩ chiến thắng sau 1 giây và cái kết 'muối mặt' cho kẻ thích chơi dơ

Cụ thể, sau khi tiếng cồng khai cuộc vang lên, 2 võ sĩ bước tới chạm găng như một hình thức chào hỏi. Tuy nhiên, khi Sun Zhixiang vừa bước tới và giơ găng lên thì Pan Jiayun lại tận dụng sơ hở này để ra đòn tấn công chí mạng. Kết quả, Sun Zhixiang bị đá mạnh vào mạn sườn và gục ngã xuống sàn đấu.

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