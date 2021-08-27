'Tung chiêu' vượt chốt chặn trong đêm, 3 gã 'anh đại' bị chặn lại, liền lôi điếu cày ra phang tới tấp vào cán bộ kiểm dịch

Theo thông tin từ Zing News, công an huyện Đan Phượng, Hà Nội, đã khởi tố 3 bị can liên quan đến 2 vụ hành hung lực lượng chức năng tại chốt chống dịch Covid-19. Theo đó, những người này dùng điếu cày hành hung cán bộ, một tên xăm trổ đấm thẳng mặt lực lượng chức năng.

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