Truy tìm rắn hổ mang trong chuồng gà nhưng khi phát hiện ‘rắn chúa’ đã bị cắn chết, ‘thủ phạm’ phía sau khiến người xem ‘rợn tóc gáy’

Một đoạn phim ghi lại cảnh bắt rắn hổ mang trong một chuồng gà, nhưng khi phát hiện trên người con rắn hổ mang này có những vết cắn khiến nó chảy máu. Đặc biệt "thủ phạm" phía sau khiến người xem "rợn tóc gáy".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truy-tim-ran-ho-mang-trong-chuong-ga-nhung-khi-phat-hien-ran-chua-da-bi-can-chet-thu-pham-phia-sau-khien-nguoi-xem-ron-toc-gay-427643.html