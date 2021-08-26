Trước mặt quan viên 2 họ, chú rể nổi cáu trước màn náo hôn bằng bột mì, cư dân mạng lắc đầu ngao ngán trước trò đùa QUÁ LỐ của nhóm bạn

Một cư dân mạng xứ Trung vào hôm 19/8 đăng tải đoạn video ghi lại cảnh náo hôn tại một đám cưới ở Hành Thủy, Hà Bắc (Trung Quốc). Nhiều người lên tiếng chỉ trích nhóm bạn vì khiến chú rể trở nên thảm hại và ảnh hưởng đến tâm trạng trong ngày trọng đại.

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