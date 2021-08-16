Trước khả năng 'lái lụa' của vợ mình, anh chồng liền 'dán giấy cảnh báo' sau xe khiến ai nhìn thấy cũng ôm bụng cười

Sự việc xảy ra tại một con đường ở Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Trước tiền sử từng đâm vào xe khác và mới lấy bằng lái của cô vợ. Nên anh chồng đã có hành động 'dán giấy cảnh báo' mọi người khiến ai cũng bật cười.
Đời Sống 21:45 16/08/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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