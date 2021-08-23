Trổ tài làm cơm trứng kiểu Nhật hương vị đậm đà cùng cách chế biến đơn giản, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều yêu thích

Omurice là món cơm trứng nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản. Món ăn được cả người lớn lẫn trẻ nhỏ yêu thích nhờ hương vị đậm đà cùng cách chế biến đơn giản. Bạn hãy thử tay vào bếp làm món ăn này chiêu đãi cả gia đình hứa hẹn mọi người phải trầm trồ về tay nghề của bạn.
Đời Sống 14:38 23/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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