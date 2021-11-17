Trâu rừng đơn độc khi bị hàng chục con sư tử đuổi bắt trên không, 'tránh quả dưa gặp quả dừa' khi bị cả cá sấu truy sát

Nhờ màn giải cứu kịp thời của đồng loại, con trâu rừng may mắn giữ được mạng sống khi bị cả sư tử và cá sấu truy sát. Những con vật này đã có màn rượt đuổi ngoạn mục khiến giới động vật phải choáng váng.

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