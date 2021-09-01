Tránh xe điện sang đường ẩu, tài xế container đánh lái XUẤT THẦN cứu người phụ nữ nhưng nhận về cái kết ĐẮNG khi va chạm với ô tô

Pha đánh lái kịp thời của tài xế khiến người phụ nữ đi xe đạp điện chỉ bị ngã xuống đường, không bị thương nhưng xe ô tô con bên cạnh thì hư hỏng khá nặng. Tình huống va chạm giao thông xảy ra vào sáng ngày 29/8 trên đường Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng.
Đời Sống 12:10 01/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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