Trận thủy chiến kịch liệt giữa rắn độc và đối thủ to lớn, đang chiếm thế THƯỢNG PHONG nhưng khó lòng NUỐT TRÔI vì lý do này

Một người đàn ông đang câu cá ghi hình lại trận chiến sinh tử giữa rắn độc Cottonmouth và rắn nước dải băng. Tuy nọc độc có thể giết chết được con mồi nhưng rắn độc khó lòng có thể ăn thịt đối thủ vì kích thước bé nhỏ hơn nạn nhân rất nhiều.
Đời Sống 11:07 31/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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