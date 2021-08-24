Trăn khủng vào nhà dân săn mồi no đến đi không nổi và màn 'nôn thốc nôn tháo' ra chú 'thú cưng' khiến người chủ khóc nghẹn

Vì ăn quá no nên con trăn khủng không thể nào di chuyển được, chính vì thế nào nó đã bị bắt một cách dễ dàng. Khi bắt được con trăn thì nó đã nôn ra chú mèo cưng khiến người chủ nghẹn ngào vì mất thú cưng.
Đời Sống 22:36 24/08/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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