Trăn khủng đánh chén no say khi nuốt chửng con ngỗng vào bụng, liền bị mắc kẹt giữa hàng rào được người dân ứng cứu

Người dân phát hiện con trăn dài 2m nằm giữa các cột bê tông của hàng rào ở Phetchabun, Thái Lan. Lí do nó bị mắt kẹt vì sau khi đánh chén được con ngỗng thì chưa kịp tiêu hóa hết thì phần bụng của nó to hơn hàng rào nên khó khăn trong việc di chuyển.
Đời Sống 13:59 03/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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