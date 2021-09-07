Trăn khổng lồ đột nhập vào dân làng, bất ngờ quấn chặt một chú chó chuẩn bị 'nuốt chửng' con mồi thì bị người dân phát hiện và cái kết

Con trăn hoang dã 'khổng lồ' lọt vào một ngôi làng và đang chuẩn bị nuốt chửng 1 con chó thì bị người dân phát hiện. Chú chó may mắn thoát chết nhờ sự cứu giúp kịp thời từ người dân bản địa.

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