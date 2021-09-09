Trận chiến 'kinh thiên động địa' giữa 2 con tê giác to lớn và hành động 'quay xe' tấn công tê giác con khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tê giác con lọ mọ đi theo mẹ thì bị một con tê giác khác đến quấy rầy. Nhanh chóng tê giác mẹ tiến đến đuổi kẻ làm phiền đi. Con tê giác kia mãi không chịu đi mà còn tấn công 2 mẹ con tê giác nhỏ.
Đời Sống 22:37 09/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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