Trái ngược với nét dễ thương trên gương mặt, hot girl xứ Trung sở hữu body cực nóng bỏng, nhất là vòng 1 tròn đầy ‘THIÊU ĐỐT’ mọi ánh nhìn

Nàng hot girl Qinqing, Trung Quốc là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng nhờ sở hữu thân hình bốc lửa. Trong đó, vòng 1 tròn đầy giúp nàng hot girl “thiêu đốt” mọi ánh nhìn.
Đời Sống 16:23 10/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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