Trải nghiệm tắm hồ bơi bia đầu tiên trên thế giới ở Áo, mô hình 'độc lạ' làm mềm da và trị bệnh da liễu

Tại Áo, du khách có thể ngâm mình trong bể bơi bia đầu tiên trên thế giới với giá 200 euro. Các bác sĩ cho biết những chất trong bia có thể làm mềm da và trị bệnh da liễu. Nó đã phổ biến trên toàn đất nước Áo và được nhiều người dân đón nhận.
Đời Sống 11:30 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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