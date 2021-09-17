Tổng cuộc tấn công của bầy linh cẩu khiến sư tử phải 'co giò' bỏ chạy, phút '90+1' sư tử được đồng loại giải vây

Nhóm du khách đã quay lại khoảnh khắc bầy linh cẩu đuổi theo tấn công một con sư tử cái. Bị dồn ép, con sư tử cái đành bất lực chịu trận. May thay, đồng loại kịp tới giải vây ở phút cuối và cái kết sắp mặt cho bầy linh cẩu.

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