Tò mò ghé qua hang động của loài sinh vật 'nóng tính', 'bé na' bị đánh úp bởi cả ổ kiến vàng hung hăng

Kiến vàng còn có vũ khí lợi hại là hóa chất axit fomic có mùi xốc mạnh và có thể gây bỏng da, chúng sẽ phun chất lỏng này về phía kẻ thù khi nhận thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, con rắn đã không lường trước sự tình mà ung dung bò ngăn qua tổ kiến và phải nhận cái kết không mấy "ngọt ngào".

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