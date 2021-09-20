Tình nguyện viên mặc nguyên đồ bảo hộ nhảy cực sung cùng F0: Cách ly thế này bảo sao bệnh nhân chẳng muốn về nhà

Đoạn clip quay cảnh tình nguyện viên nhảy cùng F0 tại BV dã chiến ở Thới Hòa, Bình Dương. Trong clip, một "thanh niên áo trắng" đã không ngần ngại trèo hẳn lên bàn quẩy nhiệt tình. Clip sau khi được chia sẻ đã lan tỏa thông điệp tích cực, lạc quan đến nhiều người.
Đời Sống 08:00 20/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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