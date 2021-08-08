Tim rớt khỏi lồng ngực trước khoảnh khắc tên trộm ngông cuồng 'cưỡi' Mercedes, 'tiện tay' bắt cóc luôn 3 đứa con của chủ nhà

Khoảnh khắc ông bố choáng váng khi chứng kiến tên trộm lái chiếc Mercedes đắt giá của mình và phóng đi với 3 đứa con nhỏ của ông vẫn ngồi ở phía sau khiến người xem thót tim và sợ hãi vì độ ngông cuồng của những tên trộm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-rot-khoi-long-nguc-truoc-khoanh-khac-ten-trom-ngong-cuong-cuoi-mercedes-tien-tay-bat-coc-luon-3-dua-con-cua-chu-nha-416658.html