Tim rớt khỏi lồng ngực trước khoảnh khắc tên trộm ngông cuồng 'cưỡi' Mercedes, 'tiện tay' bắt cóc luôn 3 đứa con của chủ nhà

Khoảnh khắc ông bố choáng váng khi chứng kiến tên trộm lái chiếc Mercedes đắt giá của mình và phóng đi với 3 đứa con nhỏ của ông vẫn ngồi ở phía sau khiến người xem thót tim và sợ hãi vì độ ngông cuồng của những tên trộm.
Đời Sống 17:44 08/08/2021

Thanh Thủy (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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