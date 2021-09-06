Tiếp cận một cặp đôi đang âu yếm giữ phố, 'siêu trộm' tươi cười nhảy múa rồi 'chôm' đồng hồ 300 triệu ngay trước mặt nạn nhân mà không hề hay biết

Câu chuyện xảy ra vào tối ngày 10/7 vừa qua tại con phố Colmore Row ở Birmingham, Anh. Một người đàn ông đột nhiên đến gần bắt chuyện với cặp tình nhân trên vỉa hè. Sau khi chào hỏi thân thiện, hắn đã trình diễn một điệu múa ngẫu hứng rồi lợi dụng thời cơ trộm đi chiếc đồng hồ Rolex trị giá tới 9.000 bảng Anh (tương đương gần 300 triệu VNĐ) của nữ nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiep-can-mot-cap-doi-dang-au-yem-giu-pho-sieu-trom-tuoi-cuoi-nhay-mua-roi-chom-dong-ho-300-trieu-ngay-truoc-mat-nan-nhan-ma-khong-he-hay-biet-422663.html