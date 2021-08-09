'Thủy thần' nổi giận, xé toạc cây cầu bê tông cốt thép, nuốt chửng cả thành phố khiến người dân tán loạn chạy nạn

Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán khẩn trong sáng ngày 9/8 với khoảng 300.200 người từ các tỉnh Hiroshima, Shimane và Ehime do bão Lupit. Trước đó, cơn bão này cũng đã càn quét Trung Quốc, khiến nhiều địa phương "xơ xác", ngập trong biển nước.

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