Thủy quái đáng sợ nhất kỷ Jura ra đòn chuẩn xác 'xé nát' con mồi trong một nốt nhạc

Với chiều dài cơ thể lên tới 15m, nặng 45 tấn và bộ hàm có tới 12 chiếc răng dài 30cm, Predator X đã dễ dàng hạ sát con mồi plesiosaurus chỉ trong ít phút ngắn ngủi. Thông qua các hóa thạch và một số bằng chứng sinh học, các nhà khoa học đã tái hiện lại cảnh tượng săn mồi đáng sợ của Predator X.
Đời Sống 11:51 19/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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