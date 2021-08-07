Thương mẹ vì tuổi đã cao nhưng vẫn đi thi bằng lái xe đến tận 3 lần vẫn rớt, con trai hiếu thảo bất ngờ làm điều này và cái kết "bật ngửa"

Một người đàn ông suýt qua mặt được giám khảo vì lớp hóa trang giả gái quá hoàn hảo, phong thái tự tin không khác gì một "quý bà". Nguyên nhân giả gái khiến ai cũng "bật ngửa".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-me-vi-tuoi-da-cao-nhung-van-di-thi-bang-lai-xe-den-tan-3-lan-van-rot-con-trai-hieu-thao-bat-ngo-lam-dieu-nay-va-cai-ket-bat-ngua-416324.html