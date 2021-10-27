Thủ môn vỗ ngực ăn mừng trước chiến thắng và cái kết từ người hùng trở thành tội đồ

Sau 90 phút thi đấu, trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Cả hai đội sau đó phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Những tưởng FAR Rabat đã có được lợi thế nhất định khi thủ thành Khalid Askri xuất thần đẩy được quả sút của đối phương, nhưng pha bóng khôi hài ngay sau đó đã biến Khalid Askri từ người hùng thành tội đồ.
Đời Sống 10:15 27/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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