Thót tim ông chú liều mình lôi bình gas đang bốc cháy phừng phừng ra khỏi nhà, hành động cứu vợ vào phút cuối khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sự việc xảy ra tại Nam Thông, Giang Tô (Trung Quốc) vào ngày 11/9 vừa qua. Người đàn ông dùng một chiếc ô để kéo bình gas đang bốc cháy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, bình gas bất ngờ lăn nhanh xuống khiến người đàn ông và vợ đều bị ngã. Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do rò rỉ ống dẫn gas.
Đời Sống 12:45 19/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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