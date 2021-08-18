Thót tim khoảnh khắc cháu bé chìm dần xuống hồ nước vắng lặng, pha giải cứu thần tốc của chủ hồ khiến nhiều người tim đập chân run

Khi cháu trai 13 tuổi đã chìm khỏi mặt nước trong hồ vắng thì may mắn chủ hồ vô tình phát hiện, lao xuống cứu sống trong tích tắc khiến người xem thót tim và đứng ngồi không yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-khoanh-khac-chau-be-chim-dan-xuong-ho-nuoc-vang-lang-pha-giai-cuu-than-toc-cua-chu-ho-khien-nhieu-nguoi-tim-dap-chan-run-418852.html