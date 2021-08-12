Thổ Nhĩ Kỳ hứng trọn cơn lũ KINH HOÀNG khiến nhiều nhà cửa và xe cô bị cuốn trôi, nhìn khung cảnh tan hoang mà xót xa

Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với thảm họa kép, sau trận cháy rừng tan thương thì giờ đây phải chịu thêm cơn lũ kinh hoàng. Cơn lũ đã đánh sập nhiều nhà cửa và cuốn trôi mọi thứ. Nhìn khung cảnh tan thương mà xót xa.
Đời Sống 22:53 12/08/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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