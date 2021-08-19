Thích ‘chơi ngông’ cố tình hút thuốc ở cây xăng, người đàn ông nhận ngay kết đắng, cộng đồng mạng thích thú trước tinh thần làm việc cao của nữ nhân viên

Sự việc được ghi lại tại một cây xăng ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Người đàn ông đi xe 3 bánh cố tình hút thuốc ở cây xăng đã bị một nữ nhân viên cây xăng đã cầm bình cứu hỏa và xịt thẳng vào người.

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