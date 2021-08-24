Thi triển khí công đẩy bay học trò cả mét, võ sư phái Võ Đang nhận cái kết đắng khi bị lật tẩy chiêu trò đại bịp

Trong một chương trình võ thuật của Trung Quốc, một vị võ sư đã đẩy bay học trò một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đến khi một khán giả tiến lên sân khấu và yêu cầu được "trải nghiệm", vị võ sư này hiện nguyên hình lừa đảo và phải yêu kết thúc buổi biểu diễn nhanh chóng.

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