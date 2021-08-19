Thấy sư tử mẹ và sư tử con "chơi" cùng "vật thể lạ" ai cũng ngạc nhiên, khi nhìn kỹ thì hết hồn

Các nhà nghiên cứu sử dụng camera robot để tiếp cận và ghi lại khoảnh khắc thân thiết giữa sư tử mẹ và sư tử con. Những chú sử tử tỏ ra tò mò khi camera robot di chuyển vào giữa đàn và một vài con đã đến gần để tìm hiểu 'vật thể lạ'. Sau khi tìm hiểu và thấy khá tỏ mò cả bầy đã bu đến quây quanh loài sinh vật kì lạ này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-su-tu-me-va-su-tu-con-choi-cung-vat-the-la-ai-cung-ngac-nhien-khi-nhin-ky-thi-het-hon-419086.html