Thấy sinh vật bí ẩn lọ mọ đi qua đường, thanh niên can đảm bước xuống nhưng không ngờ lại đưa mình vào tình huống nằm ngoài tưởng tượng

Một nhóm người đang trên đường trở về nhà sau buổi tiệc thì phát hiện một sinh vật lạ đang lọ mọ đi qua đường. Một người bước xuống để tiến đến xem thì phát hiện đó là con hải ly và đưa bản thân vào tình huống ngoài tưởng tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-sinh-vat-bi-an-lo-mo-di-qua-duong-thanh-nien-can-dam-buoc-xuong-nhung-khong-ngo-lai-dua-minh-vao-tinh-huong-nam-ngoai-tuong-tuong-422304.html