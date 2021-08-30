Thấy rắn vua có hành động lạ, người đàn ông can đảm dùng tay không giải cứu và sự thật phía sau hành động ‘tự ăn thịt chính mình’ có phải do 'đói quá hóa rồ'?

Việc con rắn vua tự cắn đuôi mình là do phản xạ hiểu lầm khi con rắn tưởng nhầm chiếc đuôi của mình là con mồi. Điều này xảy ra với những loài rắn có sở thích ăn thịt các loài rắn khác. Rất may người đàn ông đã kịp thời giải cứu.
Đời Sống 17:28 30/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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