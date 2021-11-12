Thấy chiếc cần câu bất ngờ rung động mạnh, người đàn ông đã có cuộc vật lộn với cá khủng và cái kết vô cùng phấn khích

Thả câu bên bờ biển không lâu thì chiếc cần câu bắt đầu rung động và cong vút, người đàn ông chạy đến kiểm tra. Sinh vật dưới cần câu vô cùng khỏe và người này phải tốn nhiều công sức. Đấy là cá vẩu hay còn gọi là cá khế vây vàng, một loài cá săn mồi đầy sức mạnh.
Đời Sống 11:05 12/11/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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