Thấy cá sấu bị kéo vào bờ, bầy khỉ đầu chó đã lập tức lao tới tấn công kẻ thù, giải cứu cho đồng loại và cái kết gay cấn

Đang cùng đồng loại uống nước, một con khỉ đầu chó bị cá sấu kéo xuống nước. Bị tấn công bất ngờ, khỉ đầu chó chống trả quyết liệt rồi cố gắng kéo con cá sấu vào sát bờ, nhân cơ hội đó cả bầy lao vào tấn công.

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