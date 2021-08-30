Thấy cá heo đang bơi tung tăng dưới nước, chó làm ngay HÀNH ĐỘNG LẠ khiến ai nấy chứng kiến cũng bật cười

Chú chó chăn cừu Đức đã khiến không ít người xem phải bật cười với màn nhảy xuống biển để bắt cá heo đang bơi lội. Vì lúc ở trên đầu thấy đàn cá bơi tung tăng và cũng là lần đầu nhìn thấy động vật dưới dưới đang bơi nên chú chó cũng tỏ ra hiếu kỳ.
Đời Sống 17:55 30/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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