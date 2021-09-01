Thấy bò ‘điên’ đang lao về phía mình, 2 cô gái nhanh chóng nhảy khỏi xe trốn thoát, con vật lồng lộn húc đổ cột bơm xăng khiến nhiều người không khỏi thót tim

Sự việc xảy ra tại một cây xăng ở Brazil và được camera giám sát ghi lại. Con bò điên hung hăng rượt đuổi, 2 cô gái lập tức vứt xe bỏ chạy thoát thân. Con vật sau đó húc trúng cây xăng. Hậu quả, cột bơm xăng đổ sập, vỡ tan tành.
Đời Sống 11:25 01/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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