Thấy 'bạn tình' bị 3 con sư tử tấn công cùng lúc, trâu đực liều mình xông vào cứu và cái kết bất ngờ

Đoạn clip ghi lại cảnh một con trâu cái bị 3 con sư tử tấn công. Tuy nhiên, trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc" thì trâu đực xuất hiện đuổi đàn sư tử khiến chúng phải trèo lên mỏm đá. Con trâu cái nhanh chóng được cứu thoát và trở về với bầy đàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-ban-tinh-bi-3-con-su-tu-tan-cong-cung-luc-trau-duc-lieu-minh-xong-vao-cuu-va-cai-ket-bat-ngo-419986.html