Thấy bạn bị điện giật bất tỉnh nhân sự, bầy khỉ lao vào giải cứu đồng loại 'xoa bóp, hô hấp nhân tạo' như một bác sĩ chuyên nghiệp

Thấy con khỉ rơi xuống, nhiều người nghĩ nó sẽ không thể sống sót. Tuy nhiên, một con khỉ thông minh trong đàn đã đi tới kéo bạn mình lên và làm các động tác "xoa bóp, hô hấp nhân tạo". Thậm chí, nó còn cắn vào đầu và dìm con khỉ bị điện giật xuống nước nhằm cứu sống đồng loại.
Đời Sống 15:15 29/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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