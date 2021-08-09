'Thất kinh' khoảnh khắc 'quái vật' khổng lồ ngoạm chặt tay nam thanh niên và cái kết khiến nhiều người 'sởn gai ốc'

Câu chuyện xảy ra ở một ngôi làng tại Brazil. Năm người cảnh sát đang đưa con trăn khổng lồ vào lồng sắt. Trong quá trình thực hiện, con quái vật đã cắn vào tay một người. Tuy nhiên, đó chưa phải là nạn nhân duy nhất của ngày hôm ấy.

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