Thanh niên vào cửa hàng tiện lợi còn 'tung cước' đá bảo vệ khi bị nhắc đeo khẩu trang và hành động bất ngờ của 'hiệp sĩ' áo trắng

Một nam thanh niên vào cửa hàng tiện lợi nhưng không đeo khẩu trang. Khi được nhắc nhở, thanh niên này liền tỏ thái độ chống đối, chỉ tay vào mặt rồi to tiếng, xích mích với bảo vệ tại đây. Đỉnh điểm, người này đã đá thẳng bảo vệ một cước rồi định bỏ chạy. Tuy nhiên, một thanh niên áo trắng khác gần đó đã kịp thời khống chế đối tượng này.

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