Thân hình 'bốc lửa' của nữ hot girl hoạt náo viên sinh năm 2000 tại Hàn Quốc, ai nhìn vào cũng phải 'mlem mlem'

Hwang Da-goun từng là hoạt náo viên nổi tiếng tại Hàn Quốc giai đoạn 2017-2018 nhờ sở hữu gương mặt baby, thân hình gợi cảm. Sau khi đoạn video được đăng tải không ít anh chàng đã phải đổ gục vì cô nàng quá đẹp là hình mẫu lý tưởng của mọi anh chàng.
Đời Sống 16:10 06/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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