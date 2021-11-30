Teofimo Lopez lên sàn, đại chiến tại hạng siêu gà để tìm cái tên số 1, trận so tài kịch tính khiến cả khán đài phải 'nín thở' ngồi chờ kết quả

Bất chấp Figueroa và Fulton là hai cái tên không nhận được quá nhiều chú ý tại làng quyền Anh. Dù vậy, bộ đôi này sở hữu lối đánh cống hiến đầy máu lửa và hứa hẹn sẽ mang tới một kèo đấu không thể bỏ qua.

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