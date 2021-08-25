Tên trộm leo giàn giáo lên tận tầng 10 của một tòa chung cư, 'câu' túi xách chỉ trong 40 giây

Tình tiết trong vụ trộm xảy ra tại một căn hộ nằm trên tầng 10 của tòa chung cư ở đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc khiến người xem phải bất ngờ. Theo camera an ninh ghi lại được vào lúc 14h30 ngày 22/8, tên trộm xuất hiện phía bên ngoài cửa sổ của căn hộ thuộc tòa chung cư Tung Ming trên đường Sham Shui Po.

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