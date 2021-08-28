Tên cướp ngớ ngẩn nhất trái đất, vừa giật được điện thoại liền chạy nhầm vào đồn cảnh sát vì không biết đường

Sự việc hài hước này diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi giật được điện thoại của cô gái, tên cướp đã chạy một mạch sang đường để tẩu thoát nhưng rồi lại chạy nhầm vào đồn cảnh sát.

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