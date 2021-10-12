Tê giác 'nổi máu điên', đột ngột 'lao như bay' tới húc thẳng vào xe ô tô khiến du khách thất kinh

Sự việc xảy ra tại Công viên quốc gia Etosha ở Namibia. Trong clip, một con tê giác đang đi thơ thẩn ngang qua đồng cỏ thì bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía chiếc xe jeep chở khách tham quan khu bảo tồn đang đỗ bên đường khiến du khách một phen hú vía. May mắn là không ai bị thương tích gì trong sự cố.
Đời Sống 08:30 12/10/2021

Minh Thư | Theo Phụ nữ sức khỏe

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